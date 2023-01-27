Manisa FK telafi edecek

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Dyorex Boluspor'a 3-1 yenilerek Play-Off yarışında ağır yara alan Manisa Futbol Kulübü, pazar günü dış sahada oynayacağı Altaş Denizlispor maçına odaklandı. Son iki karşılaşmasından sadece 1 puan çıkarıp sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş, Denizlispor müsabakasıyla birlikte çıkışa geçeceklerini söyledi.
Hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Yaşadığımız kayıpları telafi etmeliyiz. Bunun için art arda galibiyetler almalıyız. Bizde o güç ve potansiyel var. Denizlispor karşılaşması bizim adımıza son derece önemli" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-01-27 10:10:25
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