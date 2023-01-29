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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ELEKTRİK KABLOLARI YANAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

DHA

ELEKTRİK KABLOLARI YANAN APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ


MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanda elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Bina içerisinde elektrikli bisikletin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin inceleme yaptığı apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Özyurt Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde 3 katlı apartmanda, dün saat 23.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın, apartmanda duran elektrikli bisiklete de sıçradı. Yangında yayılan duman bir anda tüm binayı sardı. Yangını kısa sürede fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve elektrik dağıtım ekipleri yönlendirildi. Çevrede endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Elektrik dağıtım ekipleri de herhangi bir tehlikeye karşı apartmanın elektriğini kesti. 3 katlı apartmanda bulunan 11 dairede oturan yaklaşık 30 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla götürüldükleri Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yoğun dumanın sardığı ve belirli bir süre elektriğin verilemeyeceği belirtilen apartman sakinlerinin geceyi yakınlarının yanında geçireceği belirtildi. 
Apartmanda incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden genel görüntü
-Dumandan etkilenen ve ambulansa alınan vatandaşlardan görüntüHaber Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-01-29 03:20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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