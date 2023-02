Somaspor - Amed Sportif: 1-1

SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Sinan Dereci, Harun Terin, Furkan Ulu

SOMASPOR: Muharrem Tunay Yavuzhan (Dk. 78 Ali Mert), Kadir Kurt, Oğuzhan, Mücahit (Dk. 60 Yusuf Tursun), Can (Dk. 90 Enes), Yusuf Türk (Dk. 78 Yusuf Ensar Poyrazlı), Erdem (Dk. 90 Emre Can Atila), Mustafa, Eray, Emrecan Bulut

AMED SPORTİF: Cantuğ Anıl, Kerim, Ömer (Dk. 55 Serdar), Okan (Dk. 72 Taner), Oğuz, Mehmet Alaeddinoğlu (Dk. 81 Cengiz), Eyüpcan, Abdussamed, Mansur (Dk. 72 Cenk), Yasin (Dk. 81 Mehmet Gürkan)

GOLLER: Dk. 51 Emrecan (Somaspor), Dk. 71 Oğuz (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Can (Somaspor), Oğuz (Amed Sportif)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışından kopmayan Somaspor, evinde zirve mücadelesi veren Amed Sportif'le 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 51'inci dakikada Emrecan atarken, konuk takım bu gole 71'inci dakikada Oğuz'la yanıt verdi. Bu sonuçla Somaspor 32, Amed Sportif ise 41 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-02-04 15:06:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.