Manisa FK Play-Off'un kapısına dayandı

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hattına çok yaklaştı. Deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan hükmen galibiyetlerle 6, hafta içinde de Bodrumspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar 1 haftada 9 puan topladı. Kağıt üzerinde 3'te 3 yapan Manisa FK ile 7'nci Bodrumspor arasında 2 puanlık fark kaldı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, bundan sonra saha içinde de kazanıp istedikleri hedefe ulaşacaklarını söyledi.
Manisa Futbol Kulübü, pazar günü sahasında liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'la evinde karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-03-13 11:26:28
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