Manisa'da AK Parti'nin kaybettiği 1 milletvekilliği CHP'nin oldu



ERSAN ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-MANİSA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlara göre; sandıkta en çok oyu alan AK Parti'nin 5 olan milletvekili sayısı 4'e düştü. CHP milletvekili sayısını 4'e yükseltirken, MHP ve İyi Parti 1'er milletvekili sayısını korudu.

Manisa'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi; 1 milyon 18 bin 442 seçmen oy kullandı. Bu oylardan 987 bin 657 oy geçerli sayıldı. Resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre; Manisa'da AK Parti 4, CHP 4, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekilini Meclis'e gönderdi. AK Parti, en çok oyu almasına rağmen 1 milletvekilini kaybetti. AK Parti'nin kaybettiği milletvekilliği CHP'ye geçti. AK Parti'den Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal, Ahmet Mücahit Arınç, CHP'de Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve DEVA Partisi'nden CHP listesine giren Selma Aliye Kavaf, MHP'den Erkan Akçay ve İYİ Parti'den Şenol Sunat, milletvekili oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

18 Ocak 1962'de Manisa doğdu. 1995 yılında Refah Partisi'nden milletvekili adayı oldu. Politikaya AK Parti'de devam eden Yenişehirlioğlu, 2007 genel seçimlerinde de AK Parti'nin Manisa 6'ncı sıra milletvekili adayı oldu ve seçilemedi. 2017-2021 yılları arasında TRT 1' de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı 'Tahsin Paşa' karakteriyle ün kazandı. AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MURAT BAYBATUR

21 Nisan 1978'de Almanya'da doğdu. İlkokulu Manisa Fatih İlköğretim Okulu'nda okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 2011 yılında Manisa İl Başkanı olarak göreve getirildi. 25, 26 ve 27'inci dönemde AK Parti milletvekilliği yaptı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ TAMER AKKAL

1974 yılında Manisa'da doğdu. 2007'de girdiği siyasette MHP Manisa İl Başkanlığı yaptı. MHP'den istifa ettikten sonra İYİ Parti'nin Manisa Kurucu İl Başkanı oldu. 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde İYİ Parti'den tek milletvekili olarak seçildi. Seçildikten kısa bir süre sonra partisinden istifa etti, AK Parti'ye geçti.

AK PARTİ AHMET MÜCAHİT ARINÇ

1986 yılında Manisa'da doğdu. 2009 2010 yılları arasında TOBB-TPAV bünyesinde uzman-araştırmacı olarak çalıştı. Enerji ve Petrol sektöründe faaliyet göstermekte olan Turkish Petroleum International Company (TPIC) bünyesine katıldı. 2010-2018 yılları arasında Petrol ve Petrol Ürünleri Ticareti Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulundu. 2018 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili seçildi.

CHP MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL

1974 yılında Manisa'da doğdu. 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde CHP Manisa milletvekilliği yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak Meclis'e girdi. 24 Haziran 2015'te CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi.

CHP MİLLETVEKİLİ AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

3 Mayıs 1974 yılında Manisa'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. Tarım ve sigorta sektöründe çalıştı. CHP 27'nci dönem Manisa milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Bakırlıoğlu, evli 2 çocuk babası.

CHP MİLLETVEKİLİ BEKİR BAŞEVİRGEN 1975 yılında Manisa'da doğdu. SEGEM ve TARSİM sertifikaları ile sigorta acenteliği işini sürdüren Başevirgen, CHP Turgutlu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2018 milletvekili seçimlerinde Manisa Milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babası. C

HP MİLLETVEKİLİ SELMA ALİYE KAVAF

1962 yılında Denizli'de doğdu. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23'üncü dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Bakanlık görevi sonrasında siyasete ara verdi.

MHP MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY

1961 yılında Burdur'da doğdu. Maliye Bakanlığı'nda Muhasebat Kontrolörü olarak görev yaptı. İzmir Defterdar Yardımcılığı, Manisa Defterdarlığı, Balıkesir Defterdarlığı ve Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23, 24, 25 ve 26. dönemde MHP'den Manisa Milletvekili seçildi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞENOL SUNAT

1956 yılında Bursa'da doğdu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Fen Bilgisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak görev yaptı. 2007 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den İzmir milletvekili seçildi. 2012-2015 yılları arasında MHP MYK üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. 2018 seçimlerinde Ankara milletvekili seçildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2023-05-15 16:49:43



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