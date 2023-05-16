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Yargıtay'ın, 'takdir indirimi' yapılmadığı için kararı bozduğu Canan'ın katiline yeniden müebbet

DHA

Yargıtay'ın, 'takdir indirimi' yapılmadığı için kararı bozduğu Canan'ın katiline yeniden müebbet


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, DHA)-MANİSA'da gönül ilişkisi yaşadığı Canan Çeviren'i (42) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle verilen müebbet hapis cezası 'takdir indirimi' yapılmadığı için Yargıtay tarafından bozulan Ferhat İnne (45) Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Ferhat İnne  'kasten öldürme suçu'ndan 'takdir indirimi' uygulamadan, aynı mahkemece tekrar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, "Adalet yerini buldu, bu nedenle çok sevinçliyiz" dedi.
Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, 11 Aralık 2020'de, eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı Yeni Mahalle'deki emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkisi olan İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup, ateşledi. Çeviren hayatını kaybetti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polise teslim olan Ferhat İnne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 8 Şubat'ta görülen karar duruşmasında; mahkeme heyeti, İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İSTİNAF, KARARI ONADI
Cezayı az bulan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022'de verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını uygun bularak, müebbet hapis cezasını onadı.
YARGITAY 'TAKDİR İNDİRİMİ' YAPILMADIĞI İÇİN BOZDU
Karar, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu. Oy birliği ile alınan bozma kararına; sanık İnne'nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup, 'takdir indirimi' yapılmamasını gerekçe gösterdi. 
TEKRAR  YARGILANDI
İnne Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Canan Çeviren'in babası Muammer Çeviren, kardeşi Serpil Çınar ve avukatları Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi katıldı. İnne ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katıldı.
Duruşmada söz verilen Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar, Yargıtay'ın kararını uygun bulmadıklarını belirterek, "Bu kişi ablamın canına kastetti ve öldürdü. Söyleyecek çok şey var ama burada mahkemeye olan saygımdan susuyorum. Kararı sizlerin vicdanına bırakıyorum, vereceğiniz karar ya bizi ya da bunun gibi katilleri sevindirecek. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi. 
Çeviren Ailesi'nin avukatı  İplikçi ise, "Yargıtay'ın kararını kabul etmiyorum. Sanık eski bir asker ve silah kullanmayı çok iyi bilen biri. Olayın oluş şekline bakıldığında sanığın, Canan Çeviren'i öldürecek şekilde ateş etmesi, ölümünü izlemesi nedeniyle takdir indirim sebebi olacağını düşünmüyorum. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.
Son sözleri sorulan İnne ise, kendisini savundu. Olay yerine öldürmek için gitmediğini belirten İnne, "Öldürmek isteseydim başına ateş ederdim. Katil biri değilim. Karşı tarafın hakaretleri ardından hırsıma yenik düşerek böyle bir eylemde bulundum. Evliyim, yuvam yıkıldı, asıl mağdur olan benim" diye konuştu.
'ADALET YERİNİ BULDU, ÇOK SEVİNÇLİYİZ'
Konuşmaların ardından savcı mütalaasını İnne'nin 'kasten öldürme suçu'ndan cezalandırılması yönünde verdi. Verilen aranın ardından 5'inci Ağır Ceza Mahkeme'si  heyeti, İnne'ye 'takdir indirimi' uygulamadan, tekrar müebbet hapis cezasına çarptırdı.
'ADALET TECELLİ ETTİ'
Duruşma çıkışında Çeviren ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, "Canan Çeviren'in öldürüldüğü dosyada, Yargıtay tarafından takdiri indirim sebebi uygulanmaması bozma sebebi yapılmıştı. Bugün Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosya tekrardan görüldü. Biz indirim yapılmaması konusunda direnme kararı verilmesini talep ettik. Olayın oluş sebebi kasten öldürme olması sebebiyle, karar uygulanmayarak yeniden aynı karar verildi. Bu anlamda hepimiz mutluyuz. Öldürülen yüzlerce kadın var bu anlamda adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz dedi. Canan Çeviren'in kardeşi Serpil Çınar ise, "Adalet yerini buldu, bu yüzden çok sevinçliyiz" dedi.(DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-05-16 17:57:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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