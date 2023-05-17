Somaspor Play-Off umudunu son maça taşıdı



SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'u seyircisiz oynanan maçta 5-3 yenmeyi başaran Somaspor, Play-Off umutlarını son haftaya taşıdı. Bu galibiyetle 54 puana yükselen siyah-beyazlılar, 57'şer puanı bulunan 5'inci Ankaraspor ve 6'ncı Anagold 24Erzincanspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Sıralamada 7'nci basamakta yer alan Somaspor, sezonun son maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Somaspor'a Play-Off için sadece galibiyet yeterli olmayacak. Ege ekibinin ilk 6 sıra içinde yer alabilmesi için Ankaraspor ya da 24Erzincanspor'un mutlaka yenilmesi gerekecek. Somaspor sezon sonu puan eşitliği durumunda ikili averaj halinde iki rakibinin de önünde yer alıyor. Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenen Soma evindeki maçı ise 1-0 kaybetti. Somaspor, Erzincan deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, sahasındaki müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başardı. Son hafta 24Erzincanspor'la Ankaraspor, Erzincan'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda Soma, Play-Off hayallerine veda edecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-05-17 11:09:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.