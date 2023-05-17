Somaspor Play-Off umudunu son maça taşıdı

SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'u seyircisiz oynanan maçta 5-3 yenmeyi başaran Somaspor, Play-Off umutlarını son haftaya taşıdı. Bu galibiyetle 54 puana yükselen siyah-beyazlılar, 57'şer puanı bulunan 5'inci Ankaraspor ve 6'ncı Anagold 24Erzincanspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü.
Sıralamada 7'nci basamakta yer alan Somaspor, sezonun son maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Somaspor'a Play-Off için sadece galibiyet yeterli olmayacak. Ege ekibinin ilk 6 sıra içinde yer alabilmesi için Ankaraspor ya da 24Erzincanspor'un mutlaka yenilmesi gerekecek. Somaspor sezon sonu puan eşitliği durumunda ikili averaj halinde iki rakibinin de önünde yer alıyor. Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenen Soma evindeki maçı ise 1-0 kaybetti. Somaspor, Erzincan deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, sahasındaki müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başardı. Son hafta 24Erzincanspor'la Ankaraspor, Erzincan'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda Soma, Play-Off hayallerine veda edecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-05-17 11:09:59
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