Somaspor Play-Off umudunu son maça taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Somaspor Play-Off umudunu son maça taşıdı

DHA

Somaspor Play-Off umudunu son maça taşıdı


SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'u seyircisiz oynanan maçta 5-3 yenmeyi başaran Somaspor, Play-Off umutlarını son haftaya taşıdı. Bu galibiyetle 54 puana yükselen siyah-beyazlılar, 57'şer puanı bulunan 5'inci Ankaraspor ve 6'ncı Anagold 24Erzincanspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü.
Sıralamada 7'nci basamakta yer alan Somaspor, sezonun son maçında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Somaspor'a Play-Off için sadece galibiyet yeterli olmayacak. Ege ekibinin ilk 6 sıra içinde yer alabilmesi için Ankaraspor ya da 24Erzincanspor'un mutlaka yenilmesi gerekecek. Somaspor sezon sonu puan eşitliği durumunda ikili averaj halinde iki rakibinin de önünde yer alıyor. Ankaraspor'u deplasmanda 3-0 yenen Soma evindeki maçı ise 1-0 kaybetti. Somaspor, Erzincan deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı, sahasındaki müsabakayı ise 2-1 kazanmayı başardı. Son hafta 24Erzincanspor'la Ankaraspor, Erzincan'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda Soma, Play-Off hayallerine veda edecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-05-17 11:09:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi ...
Yargıtay'ın, 'takdir indirimi' yapılmadığı için kararı bozduğu Canan'ın katiline yeniden müebbet
YEREL HABERLER Yargıtay'ın, 'takdir indirimi' yapılmadığı için ...
Kula'da öğrencilere ve sürücülere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Kula'da öğrencilere ve sürücülere trafik eğitimi
Turgutluspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
YEREL HABERLER Turgutluspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Akhisarspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 6-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 6-1
Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
Temsili askerlik töreninde engelli gencin okuduğu türkü duygulandırdı
YEREL HABERLER Temsili askerlik töreninde engelli gencin okuduğu ...
Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: ...
Manisa'da AK Parti'nin kaybettiği 1 milletvekilliği CHP'nin oldu
YEREL HABERLER Manisa'da AK Parti'nin kaybettiği 1 milletvekilliği ...
Somaspor Play-Off için Bursa'da terleyecek
YEREL HABERLER Somaspor Play-Off için Bursa'da terleyecek
Manisa FK umudunu korumak istiyor
YEREL HABERLER Manisa FK umudunu korumak istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.