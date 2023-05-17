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Manisa FK kazanmasına rağmen havlu attı

DHA

Manisa FK kazanmasına rağmen havlu attı


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'u 9 kişi tamamladığı maçta 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 3 puana rağmen Play-Off trenini kaçırdı. Bu sonuçla 56 puana yükselen siyah-beyazlılar, önünde yer alan 59'ar puana sahip Göztepe ve Eyüpspor'un yanı sıra 56 puanı bulunan 8'inci Ankara Keçiörengücü'nü olası puan eşitliği durumunda geçme şansını kaybetti. Manisa FK geçen hafta Göztepe önünde hayati öneme sahip galibiyeti son saniyede kaçırmıştı.
İkili averajda Göztepe ve Eyüpspor'un gerisinde yer alan Manisa FK'nın olası üçlü ya da dörtlü averaj hesaplarında da ilk 7'ye girme şansı kalmadı. Göztepe, matematiksel olarak Play-Off'u dünkü Çaykur Rizespor beraberliğinin ardından garantiledi. Sezon başından beri üst sıraları hedefleyen Manisa FK, bu sonuçlarla Play-Off hedefini bu sezon tutturamadı. Manisa FK sezonun son maçında şampiyonluk veya direkt Play-Off finali hesapları yapan Pendikspor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-05-17 11:32:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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