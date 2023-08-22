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        Otomobil refüje çarptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:28
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        Otomobil refüje çarptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı
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        Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde refüje çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Adem Yüce (44) ile oğlu Oktay Yüce (20), Bekir Sarı (41) ve onun oğlu Burak Sarı (17) hayatını kaybetti. Sarı'nın diğer oğlu milli güreşçi Beytullah Sarı´nın da (15) ağır yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmirAnkara E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne giden Adem Yüce yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı. Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce ile yanındaki oğlu Oktay Yüce, Bekir Sarı ve onun oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti. Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer oğlu Beytullah Sarı ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

        2023-08-22 13:26:52

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