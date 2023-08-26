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        Manisa FK'dan güzel başlangıç

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:09
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        Manisa FK'dan güzel başlangıç
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        MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, iyi bir başlangıca imza attı. İlk hafta maçında dış sahada Kocaelispor'u 2-0 yenip evinde Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar Erzurum'dan galibiyetle dönerek puanını 7'ye çıkardı. Oğuz Gürbulak ve Burak Altıparmak'ın kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Ege ekibinin teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz değerlendirmelerde bulundu.

        Zor bir deplasman maçına çıktıklarını ifade eden Korkmaz, "Maçın oynanacağı stadyum bir hafta öncesinde belli oldu. Seyahat planımızın uzun olması nedeniyle 2 gündür antrenman yapamıyorduk. Tek antrenmanla bu maça hazırlandık. Yüksek irtifaya rağmen son dakikaya kadar mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Böylesi zorlu bir deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-26 11:08:13

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