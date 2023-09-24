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        Özgür Özel: Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar

        CHPGrupBaşkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Manisa il kongresinde yaptığı konuşmada, "Özgür Özel olarak 'Kaybeden takımda santrfor olarak oynayacağıma, kazanan takımda her mevkiye talibim' dedim. 'Özgür, sen çok oynadın, kaleye geç kaleye. Orta saha, orta saha. Biraz dinlen yedek otur, yedek kulübesinde. Artık oynama, top topla' deseniz, top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki, 'Özgür biz sana inanıyor ve güveniyoruz, geç takımın başına'. Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:35
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        Özgür Özel: Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar
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        CHPGrupBaşkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Manisa il kongresinde yaptığı konuşmada, "Özgür Özel olarak 'Kaybeden takımda santrfor olarak oynayacağıma, kazanan takımda her mevkiye talibim' dedim. 'Özgür, sen çok oynadın, kaleye geç kaleye. Orta saha, orta saha. Biraz dinlen yedek otur, yedek kulübesinde. Artık oynama, top topla' deseniz, top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki, 'Özgür biz sana inanıyor ve güveniyoruz, geç takımın başına'. Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar" dedi.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa 38´inci İl Kongresi Şehzadeler ilçesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonu´nda gerçekleşti. Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan´ın yaptığı kongrede Semih Balaban ve Ferdi Zeyrek yarıştı. Seçim öncesinde konuşma yapan CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP´de ön seçim ve tüzük konusunda yaşananlara ilişkin kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Özel, "MYK toplantılarına katılıyorum, görüşlerimi söylüyorum. Eleştirilerimi dile getiriyorum, oy hakkım yok ama olanlar kadar konuşuyorum. İçeride en çok itiraz eden, en çok eleştiren ama dışarı çıkıldığında uygulamanın yapıldığı sırada görevini yapması gereken bir pozisyondayım. Ben partinin yasama kanadındayım, ben Meclis´teyim. Partim adına konuşuyor ve saldırılara cevap veriyor, düşüncelerimizi ifade ediyorum. CHP´nin grup başkanvekilliğini yaparken, ben kendi görevimi yaparken, partimi, grubumu ve üyelerimin yüzünü hiç öne eğdirmedim. Ben sizi utandırdım mı, bir eksik yaptım mı? Süleyman Soylu´ya, Hulusi Akar´a, Binali Yıldırım´a, Tayyip Erdoğan´a karşı sizin yüzünüzü hiç öne eğmedim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

        'TOP TOPLAMAYA DA RAZIYIM'

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Değerli partililerim, dünyadaki bütün diktatörler seçime katılım oranının muhalefetteki düşüşünden beslenirler. Sizin omzunuz düştüyse beyefendinin yüzü gülmeye başlar. Çünkü biz enerjimizi kaybedersek, seçmen siyasi partilerden, muhalefetten, siyasetten umudunu keser ve sandıktan uzaklaşır. Bu tehlikeye karşı bir itiraz, yenileniş ve yeni bir yol yürüyüşe ihtiyaç vardır. Ben evladınız olarak, Özgür Özel olarak 'Kaybeden takımda santrfor olarak oynayacağıma, kazanan takımda her mevkiye talibim' dedim. 'Özgür, sen çok oynadın, kaleye geç kaleye. Orta saha, orta saha. Biraz dinlen yedek otur, yedek kulübesinde. Artık oynama top topla' deseniz, top toplamaya da razıyım. Ama diyorsanız ki, 'Özgür biz sana inanıyor ve güveniyoruz, geç takımın başına'. Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar."

        'MESAFEYİ CESARETLE KAPATIN'

        İlhan Cihaner ise yaptığı konuşmada, "Bu genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 'Cumhuriyet Halk Partisi artık değişti', 'Cumhuriyet Halk Partisi geniş kesimlere açıldı' diye bir değişim güzellemeleri yapıldı. O değişim sahiden böyle alkışlanacak bir değişim miydi? Tam tersi şimdi değişim isteyenler ve genel merkezciler Türkiye'nin bu hale gelmesindeki en kritik belki de siyasi hamle olan o değişim sürecinin bir kere hesabını verecekler. Yani o değişim olurken siyasal İslamcılar alkışlıyordu, liberaller alkışlıyordu, Fetullahçılar alkışlıyordu sadece biz eleştiriyorduk. Ama biz o zaman siyaset bilmemezlikle, Norveç'te yaşamakla suçlanıyorduk. Benim size bir çağrım var; eğer iktidara giden halkın partisini kuracaksak vicdanınızdaki, geçmişinizdeki o duygularla kararınız arasındaki mesafeyi cesaretle kapatın. Bırakın o afili isimleri, unvanları sadece fikirlere odaklanın. Bu tartışma zeminini siyasi ideolojik zemine indirirsek hepimizi esir almış olan yılgınlık duygusundan, umutsuzluk duygusundan süratle çıkarız. Gelin bize omuz verin Cumhuriyet Halk Partisi'ni, halkın partisi yapalım" açıklamalarında bulundu.

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