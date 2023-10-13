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        Somaspor telafi peşinde

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 kaybedip bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Somaspor yarın sahasında Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Erdem Demirtaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Haftalardır kazanamıyoruz. Üst sıralardayız ancak galip gelmemiz gerekiyor. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz, oyuncularıma güvenim tam" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:29
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        Somaspor telafi peşinde
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0 kaybedip bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Somaspor yarın sahasında Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Erdem Demirtaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Haftalardır kazanamıyoruz. Üst sıralardayız ancak galip gelmemiz gerekiyor. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz, oyuncularıma güvenim tam" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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