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        Turgutluspor önüne bakacak

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü iç sahada en yakın rakibi Efeler 09 SFK'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, yenilgiyi bir an önce telafi edeceklerini söyledi. Evindeki galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Turgutluspor'da Çelik, "Ligde konumumuz adına önemli olan Efeler 09 maçı mağlubiyeti bizim için üzüntü verici. Maç içerisinde ilk devre rakibimize hiç pozisyon vermedik. Ama oynamak istediğimiz oyunu ve coşkuyu da sahaya yansıtmadık. Öne geçmemize rağmen konsantrasyon eksikliğinden beraberlik golünü yedik. Hakemin yanlış bir kararla kalecimizi atması oyun dengemizi bozdu. Buna rağmen maç 1-1 devam ederken çok net bir gol fırsatı bulduk fakat değerlendiremedik. Son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol ile mağlup olduk. Lig devam ediyor. Hatalar, doğruları bulmak için var. Bir an önce özeleştirimizi yapıp önümüze bakmalıyız. Hemen toparlanıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:45
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        Turgutluspor önüne bakacak
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         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü iç sahada en yakın rakibi Efeler 09 SFK'ya 2-1 mağlup olarak zirve yarışında yara alan Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, yenilgiyi bir an önce telafi edeceklerini söyledi. Evindeki galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Turgutluspor'da Çelik, "Ligde konumumuz adına önemli olan Efeler 09 maçı mağlubiyeti bizim için üzüntü verici. Maç içerisinde ilk devre rakibimize hiç pozisyon vermedik. Ama oynamak istediğimiz oyunu ve coşkuyu da sahaya yansıtmadık. Öne geçmemize rağmen konsantrasyon eksikliğinden beraberlik golünü yedik. Hakemin yanlış bir kararla kalecimizi atması oyun dengemizi bozdu. Buna rağmen maç 1-1 devam ederken çok net bir gol fırsatı bulduk fakat değerlendiremedik. Son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol ile mağlup olduk. Lig devam ediyor. Hatalar, doğruları bulmak için var. Bir an önce özeleştirimizi yapıp önümüze bakmalıyız. Hemen toparlanıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi.

         

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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