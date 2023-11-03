DEAŞ'ta 'canlı bomba' eğitimi alan terörist, Manisa'da yakalandı

MANİSA'nınTurgutluilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ içerisinde canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan terörist yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Turgutlu´da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.E.H. (42), gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.E.H.´nin, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü dönemde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı öğrenildi.