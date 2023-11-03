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        DEAŞ'ta 'canlı bomba' eğitimi alan terörist, Manisa'da yakalandı

         MANİSA'nınTurgutluilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ içerisinde canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan terörist yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:05
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        DEAŞ'ta 'canlı bomba' eğitimi alan terörist, Manisa'da yakalandı
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         MANİSA'nınTurgutluilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ içerisinde canlı bomba eğitimi aldığı öğrenilen ve hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan terörist yakalandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Turgutlu´da düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu A.E.H. (42), gözaltına alındı. 

        İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan A.E.H.´nin, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü dönemde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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