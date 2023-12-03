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        Manisa BŞB kendine geldi

        BasketbolSüper Ligi'nde sezona iyi başlamasına rağmen son 4 maçta parkeden mağlubiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Telekom'u 81-67 yenerek silkindi. Ligde 10 haftada 5 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında oynayacağı BCM Gravelines Dunkerque mücadelesi öncesi moral tazeledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:28
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        Manisa BŞB kendine geldi
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        BasketbolSüper Ligi'nde sezona iyi başlamasına rağmen son 4 maçta parkeden mağlubiyetle ayrılan Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Telekom'u 81-67 yenerek silkindi. Ligde 10 haftada 5 galibiyete ulaşan Manisa ekibi, hafta içinde FIBA Europe Cup 2'nci Tur ilk maçında oynayacağı BCM Gravelines Dunkerque mücadelesi öncesi moral tazeledi.

        Manisa BŞB'de Antrenör Ahmet Kandemir karşılaşmanın ardından, "Bizim için hedef maçlardan bir tanesiydi. Arka arkaya hem Anadolu Efes ile hem de Fenerbahçe'yle oynamıştık. O yüzden kazanmamız gerekiyordu. Hem Avrupa'da hem BSL'de hiç böyle üst üste kaybetmemiştik. Bu maç iyi oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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