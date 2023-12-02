Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:Muradiye

Hakemler: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 7, Cruz 18, Luther 19, Anderson 12, Terry 20, Berkay Sinirlioğlu, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3, Ayberk Olmaz, Berkay Sinirlioğlu,

Türk Telekom: Yiğitcan Saybir 7, Palmer 18, Wallace 12, Okben Ulubay 8, Enoch 7, Mcduffie, Metehan Akyel, Troy Selim Şav 6, İsmail Cem Ulusoy 9, Boran Güler

1. periyot: 23-18

Devre: 43-33

3. periyot: 68-53

MANİSA

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