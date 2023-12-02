Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Muradiye

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

        Manisa Büyükşehir Belediyespor: Duval 7, Cruz 18, Luther 19, Anderson 12, Terry 20, Berkay Sinirlioğlu, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz 3, Ayberk Olmaz, Berkay Sinirlioğlu,

        Türk Telekom: Yiğitcan Saybir 7, Palmer 18, Wallace 12, Okben Ulubay 8, Enoch 7, Mcduffie, Metehan Akyel, Troy Selim Şav 6, İsmail Cem Ulusoy 9, Boran Güler

        1. periyot: 23-18

        Devre: 43-33

        3. periyot: 68-53

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        Mossad ekibi ateşkes görüşmeleri için Doha'da
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Uraloğlu, Hatay Havalimanı için tarih verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kurutularak değeri katlanan cennet hurması üreticiye ek gelir oldu
        Kurutularak değeri katlanan cennet hurması üreticiye ek gelir oldu
        Manisa'da televizyonun çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti
        Manisa'da televizyonun çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti
        Televizyon hırsızlığı kamerada
        Televizyon hırsızlığı kamerada
        Manisa potada zincir kıracak
        Manisa potada zincir kıracak
        Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinin yeni başkanı Ferhat Şen oldu
        Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinin yeni başkanı Ferhat Şen oldu
        Akhisar'da evinde silah imal ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı
        Akhisar'da evinde silah imal ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı