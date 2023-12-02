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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Telekom: 81-67

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:20
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Telekom: 81-67
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER:Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik, Burak Yılmaz

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Duval 7, Cruz 18, Luther 19, Anderson 12, Terry 20, Berkay, Ege 2, Ayberk, Dorukhan 3

        TÜRK TELEKOM: Yiğitcan 7, Palmer 18, Wallace 12, Okben 8, Enoch 7, Mcduffie, Boran, Metehan, Troy Selim 6, İsmail Cem 9

        1'İNCİ PERİYOT: 23-18

        İLK YARI: 43-33

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-53

        5 FAUL: Troy Selim (35.08) (Türk Telekom)

        BASKETBOL Süper Ligi 10'uncu hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Telekom'u 81-67 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Terry 20 sayıyla yıldızlaştı. Rakip takımın en skorer oyuncusu ise 18 sayıyla Palmer oldu. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 5'inci galibiyetini elde ederken, Türk Telekom 5'inci mağlubiyetini aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2023-12-02 15:08:39

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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