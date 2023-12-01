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        Manisa'da televizyonun çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden büyük ekran televizyonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:46
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        Manisa'da televizyonun çalındığı anları güvenlik kamerası kaydetti
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir şüphelinin girdiği iş yerinden büyük ekran televizyonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak'taki bir işyerine giren zanlı 110 ekran televizyonu çaldı.

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili iş yeri sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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