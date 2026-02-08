Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Batuhan Bıyıklı, Ömer Yasin Gezer
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik) Umut Erdem, Toure (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez) Vargas, Benrahou (Dk. 81 Cissokho) Lindseth (Dk. 90+4 Ahmet Şen) Yusuf Talum (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit) Diony
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia, Liço, Barış Alıcı (Dk. 72 Devran Şenyurt) Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Mustafa Alptekin Çaylı), Rasheed, Arda Usluoğlu
Goller: Dk. 9 Ayberk Karapo, Dk. 53 ve 88 Diony, Dk. 81 Cissokho (Manisa FK) Dk. 39 Rasheed (Boluspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 63 Balburdia (Boluspor), Dk. 90+5 Adekanye (yedek kulübesinde) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 59 Yusuf Talum, Dk. 68 Lindseth, Dk. 70 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 71 Lima, Dk. 79 Gökhan Akkan (Boluspor)
MANİSA
