        Manisa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 21:20 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:20
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Batuhan Bıyıklı, Ömer Yasin Gezer

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik) Umut Erdem, Toure (Dk. 90+3 Kubilay Sönmez) Vargas, Benrahou (Dk. 81 Cissokho) Lindseth (Dk. 90+4 Ahmet Şen) Yusuf Talum (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit) Diony

        Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Gökhan Akkan, Kouagba, Lima, Balburdia, Liço, Barış Alıcı (Dk. 72 Devran Şenyurt) Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Mustafa Alptekin Çaylı), Rasheed, Arda Usluoğlu

        Goller: Dk. 9 Ayberk Karapo, Dk. 53 ve 88 Diony, Dk. 81 Cissokho (Manisa FK) Dk. 39 Rasheed (Boluspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 63 Balburdia (Boluspor), Dk. 90+5 Adekanye (yedek kulübesinde) (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 59 Yusuf Talum, Dk. 68 Lindseth, Dk. 70 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 71 Lima, Dk. 79 Gökhan Akkan (Boluspor)




        MANİSA

