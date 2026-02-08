Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Giriş: 08.02.2026 - 23:02 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:02
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:Muradiye

        Hakemler:Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Polat Parlak

        Glint Manisa Basket: Stevenson 22, Smith 6, Altan Çamoğlu, Johnson 21, Pereira 19, Yiğit Onan 5, Starks 7, Buğra Çal 5, Zemaitis 2, Martin 7


        Bursaspor Basketbol: Parsons 13, Crawford 10, Yavuz Gültekin 11, Konontsuk 3, Nnoko 8, Childress 9, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar, King 16

        1. Periyot: 22-13

        Devre: 49-36

        3. Periyot: 65-47





        MANİSA

