Turgutluspor - Pazarspor: 2-0
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor evinde Pazarspor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Turgutluspor henüz 3'üncü dakikada Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Turgutluspor, Pazarsporlu Emre Turan'ın 72'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle daha da avantajlı konuma geçti. Turgutluspor, 74'üncü dakikada bir kez daha Veysel'le gol buldu: 2-0. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 27'ye çıkardı ve zirve yolunda kaza yapmadı. Pazarspor 17 puanda kaldı.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor evinde Pazarspor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Turgutluspor henüz 3'üncü dakikada Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Turgutluspor, Pazarsporlu Emre Turan'ın 72'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle daha da avantajlı konuma geçti. Turgutluspor, 74'üncü dakikada bir kez daha Veysel'le gol buldu: 2-0. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 27'ye çıkardı ve zirve yolunda kaza yapmadı. Pazarspor 17 puanda kaldı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,
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