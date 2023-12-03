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        Turgutluspor - Pazarspor: 2-0

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor evinde Pazarspor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Turgutluspor henüz 3'üncü dakikada Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Turgutluspor, Pazarsporlu Emre Turan'ın 72'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle daha da avantajlı konuma geçti. Turgutluspor, 74'üncü dakikada bir kez daha Veysel'le gol buldu: 2-0. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 27'ye çıkardı ve zirve yolunda kaza yapmadı. Pazarspor 17 puanda kaldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:08
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        Turgutluspor - Pazarspor: 2-0
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         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor evinde Pazarspor'u 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Turgutluspor henüz 3'üncü dakikada Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Turgutluspor, Pazarsporlu Emre Turan'ın 72'nci dakikada kırmızı kart görmesiyle daha da avantajlı konuma geçti. Turgutluspor, 74'üncü dakikada bir kez daha Veysel'le gol buldu: 2-0. Bu sonuçla Turgutluspor puanını 27'ye çıkardı ve zirve yolunda kaza yapmadı. Pazarspor 17 puanda kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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