Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
MANİSA'darefüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada Berna Torul (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
MANİSA'darefüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada Berna Torul (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Salihli-Akhisar kara yolu Gölmarmara ilçesinde meydana geldi. Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden M.T.'nin (29) kullandığı 07 AJD 929 plakalı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen B.Y. (24) yönetimindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonete çarptı. İhbara olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Berna Torul hayatını kaybetti, 2 sürücü ile kamyonetteki M.E. (22) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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