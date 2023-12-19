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        Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

        MANİSA'darefüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada Berna Torul (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:58
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        Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
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        MANİSA'darefüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada Berna Torul (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Salihli-Akhisar kara yolu Gölmarmara ilçesinde meydana geldi. Akhisar'dan Gölmarmara yönüne giden M.T.'nin (29) kullandığı 07 AJD 929 plakalı otomobil refüjü aşıp, karşı yönden gelen B.Y. (24) yönetimindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonete çarptı. İhbara olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Berna Torul hayatını kaybetti, 2 sürücü ile kamyonetteki M.E. (22) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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