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        Somaspor zorlu virajda

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Uşakspor ve Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek tırmanışa geçen Somaspor yarın zirve iddiasını sürdürmek isteyen ikinci Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:08
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        Somaspor zorlu virajda
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında Uşakspor ve Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek tırmanışa geçen Somaspor yarın zirve iddiasını sürdürmek isteyen ikinci Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te başlayacak.

        Grupta 26 puanla 7'nci sırada yer alan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür son derece zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Diyarbakır'a moralli gidiyoruz. Averajla Play-Off'un dışındayız. Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizim için çok önemli, takımıma güveniyorum" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

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