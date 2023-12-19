Manisa'da hırsızlık şüphelisi girdiği evde suçüstü yakalandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, girdiği evde polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, girdiği evde polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu ilçedeki ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failinin Ş.D. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince takibe alınan Ş.D, hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalandı.
Ş.D'den çalıntı olduğu belirtilen 5 dizüstü bilgisayar, tablet, 7 kol saati, 7 cep telefonu ile ziynet eşyası ele geçirildi.
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