Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da hırsızlık şüphelisi girdiği evde suçüstü yakalandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, girdiği evde polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da hırsızlık şüphelisi girdiği evde suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli, girdiği evde polis ekiplerince suçüstü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu ilçedeki ev ve iş yerlerinden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failinin Ş.D. olduğunu belirledi.

        Polis ekiplerince takibe alınan Ş.D, hırsızlık amacıyla girdiği evde suçüstü yakalandı.

        Ş.D'den çalıntı olduğu belirtilen 5 dizüstü bilgisayar, tablet, 7 kol saati, 7 cep telefonu ile ziynet eşyası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'

        Benzer Haberler

        Somaspor zorlu virajda
        Somaspor zorlu virajda
        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Manisa'da TIR ile traktör çarpıştı: 2 Yaralı
        Manisa'da TIR ile traktör çarpıştı: 2 Yaralı
        Alaşehir'de tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Alaşehir'de tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Alaşehir İYİ Parti´de 21 istifa
        Alaşehir İYİ Parti´de 21 istifa
        İYİ Parti Alaşehir teşkilatında 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden isti...
        İYİ Parti Alaşehir teşkilatında 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden isti...