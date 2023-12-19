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        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:38
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        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre M.T. (29) yönetimindeki 07 AJD 929 plakalı otomobil, Salihli-Akhisar kara yolunun Gölmarmara ilçesi geçişinde, refüjü geçip karşı yönden gelen B.Y. (24) idaresindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan Berna T. (25) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.T, kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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