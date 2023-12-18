Alaşehir'de tırın traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönüne ilerleyen G.Y. (61) yönetimindeki 35 AHV 084 plakalı tır, Piyadeler mevkiinde aynı yönde ilerleyen İ.A. (50) idaresindeki 45 K 3334 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle römork traktörden ayrıldı, karşı şeride geçen traktör bariyerlere çarparak durdu, römork ise şarampole devrildi. Tır da karşı şeride geçtikten sonra durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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