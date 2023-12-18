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        Alaşehir İYİ Parti´de 21 istifa

         MANİSA´nınAlaşehir ilçesinde İYİ Parti´de 10´u asil 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:50
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        Alaşehir İYİ Parti´de 21 istifa
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         MANİSA´nınAlaşehir ilçesinde İYİ Parti´de 10´u asil 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

        İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, "Eski başkan Kadir Daş´ın belediye başkan adaylığını onaylamıyoruz. Ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini de istemiyoruz. Başkan Şahin Zengin ile çalışmak istemiyoruz ve eski başkan Kadir Daş´a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Sonuçlarına siyasi olarak hepimiz katlanacağız" ifadelerini kullandı.

        İbil, 10 asil, 11 yedek olmak üzere 21 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçelerini başkanlığa verdiklerini de ekledi.

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