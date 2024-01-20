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        Manisa FK seri istiyor

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:24
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        Manisa FK seri istiyor
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        1'inci Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Kocaelispor'u 2-1 yenip, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Süper Lig ekibi Trabzonspor'a elenen Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Manisa FK'da sakatlıkları süren stoper Ayberk ile orta saha Mert mücadelede forma giyemeyecek. 

        Manisa FK teknik direktörü Mustafa Dalcı, ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirterek, "Kocaelispor'u yenip çıkışa geçtik. Kupada ise Trabzonspor maçını kaybettik. Bizim için önemli olan ligde üst sıralara tırmanabilmek. Bunun için mutlaka seri yakalamamız gerekiyor. Ankara Keçiörengücü deplasmanında elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi. 

         

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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