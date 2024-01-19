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        Manisa'da ayrıldığı kız arkadaşını tabancaya öldüren kişi intihar etti

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:44
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        Manisa'da ayrıldığı kız arkadaşını tabancaya öldüren kişi intihar etti
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        Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi yaşamına son verdi.

        İlçede sağlık memuru olarak görev yapan Melike A. (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike A'ya iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike A. ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

        Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Melike A’nın Saruhanlı’da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da öldüren ve 2022’de Mutlu Menekşe’yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati A'nın kızı olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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