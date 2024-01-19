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        Melike'yi öldüren sevgilisi intihar etti; Melike'nin babası da 2'si eşi 3 kadını öldürmüş

        MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyir Yıldız (28) tarafından otomobilinde tabancayla başından vurulan Melike Akpınar (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Yıldız ise bir süre sonra aynı tabancayı kalbine dayayıp, intihar etti. Öldürülen Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın 2'si nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:45
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        Melike'yi öldüren sevgilisi intihar etti; Melike'nin babası da 2'si eşi 3 kadını öldürmüş
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        MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Zübeyir Yıldız (28) tarafından otomobilinde tabancayla başından vurulan Melike Akpınar (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Yıldız ise bir süre sonra aynı tabancayı kalbine dayayıp, intihar etti. Öldürülen Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın 2'si nikahlı eşi 3 kadını öldürdüğü ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

        Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde sekreter olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Melike Akpınar, Saruhanlı Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan sevgilisi Zübeyir Yıldız ile bugün saat 17.30 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir arazide buluştu. Yıldız'ın 10 EC 242 plakalı otomobilinde bir araya gelip, konuşan ikili arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar'ı başından tabancayla vurdu. Ardından kendi otomobiliyle uzaklaştı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akpınar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İNTİHAR ETTİ

        Olayın ardından kaçan Zübeyir Yıldız ise yarım saat sonra Yılmaz Mahallesi Çöplük mevkisinde otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Yıldız'ın olayda kullandığı tabancayı kalbine dayayarak intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        BABASI 3 KADINI ÖLDÜRMÜŞ

        Öte yandan, Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın, 38 yılda 2'si resmi nikahlı eşi, 1'i de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öğrenildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Necati Akpınar'ın cezaevinde olduğu belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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