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        2 işçi tutuşan malzemelerin üzerine düştü; kepçeyle atılan toprağın altından cesetleri çıktı

         MANİSAOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında kaynak kıvılcımının sıçraması sonucu yanan yalıtım malzemesinin üstüne düşen, kepçe operatörlerin fark etmeyip alevleri söndürmek için üzerlerine toprak döktüğü işçiler Ali Gökalp (53) ve Zülfü Çınar'ın (44) hayatını kaybetti. İşçilerin yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 15:00
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        2 işçi tutuşan malzemelerin üzerine düştü; kepçeyle atılan toprağın altından cesetleri çıktı
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         MANİSAOrganize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında kaynak kıvılcımının sıçraması sonucu yanan yalıtım malzemesinin üstüne düşen, kepçe operatörlerin fark etmeyip alevleri söndürmek için üzerlerine toprak döktüğü işçiler Ali Gökalp (53) ve Zülfü Çınar'ın (44) hayatını kaybetti. İşçilerin yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmında yapımı devam eden bir elektronik firmasına ait yeni ısı pompa fabrikasının şantiye alanında meydana geldi. Manlift (Bir tür asansör) aracının 5 metre yüksekliğindeki sepeti içinde kaynak yapan işçiler, Ali Gökalp  ve Zülfü Çınar'ın kullandığı makinelerden çıkan kıvılcımlar, hemen altlarında istifli bulunan ve fabrikada ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılacak olan köpüklerin tutuşmasına neden oldu. İki işçi, panikle kaçmak isterken köpüklerin üzerine düştü. Eriyen köpükler iki işçinin üzerine yapıştı. Bu sırada şantiyedeki kepçe operatörleri, işçileri fark etmeyerek alevleri söndürmek için toprak dökerek müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada iki işçinin ortada olmadığı fark edildi. Köpüklerin arasına düşmüş olabilecekleri ihtimali üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Dökülen topraklar kaldırılınca 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Gökalp ve Çınar'ın cansız bedenleri, yanarak mı yoksa üzerlerine toprak dökülmesi sonucu mu öldüğünün tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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