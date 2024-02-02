Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisarspor'un acı günü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarspor'un acı günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefat haberiyle sarsıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2023-2024 sezonu 1'inci devre sürecinde takımımızda kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Eski Kaleci Antrenörümüz Tolga Büyüklale'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Akhisar - AKHİSAR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Marmara Gölü'nün tarıma açılması davasında keşif ve bilirkişi incelemesi ka...
        Marmara Gölü'nün tarıma açılması davasında keşif ve bilirkişi incelemesi ka...
        Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
        Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
        Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
        Turgutluspor'dan defansa takviye
        Turgutluspor'dan defansa takviye
        Somaspor'da seri bitti
        Somaspor'da seri bitti