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        Turgutluspor'da transfer sürüyor

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Turgutluspor, kadrosunu Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Emir Erkul ile güçlendirdi. Turgutlu doğumlu olup Altınordu'da yetişen Muharrem Emir, U14 ve U16 Milli Takım'da forma giydi. İmza töreninde mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Turgutluspor forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:40
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        Turgutluspor'da transfer sürüyor
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Turgutluspor, kadrosunu Altınordu'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Emir Erkul ile güçlendirdi. Turgutlu doğumlu olup Altınordu'da yetişen Muharrem Emir, U14 ve U16 Milli Takım'da forma giydi. İmza töreninde mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Hedeflerim doğrultusunda en doğru yerdeyim. Memleketimin takımında olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Turgutluspor forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

        Başkan Gökhan Akın ise, "Muharrem Emir Erkul, yeteneklerine güvendiğimiz ve gelecek vadeden bir isim. Turgutluspor forması altında çok başarılı olacağına ve takımımıza önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tam" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,

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