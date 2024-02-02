Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince iki ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. (25) ve A.R. (27) işlemleri için emniyete götürüldü

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