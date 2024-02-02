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        Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince iki ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 08:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:49
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        Manisa'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince iki ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Kuşlubahçe Mahallesi Okul Caddesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.A. (25) ve A.R. (27) işlemleri için emniyete götürüldü

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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