Turgutluspor - Karşıyaka: 1-0
STAT:Turgutlu 7 Eylül
HAKEMLER: Muhammed Taha Onat, Hakan Dursun, Abdulsamed Yeşilbaş
TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Mert, Taha (Dk. 46 Mustafa), Emre, Özgür, Recep, Alperen, Veysel (Dk. 90 Mertali), Uğur (Dk. 84 Ozan), Hakkı İsmet (Dk. 65 Berkay), Tolga (Dk. 84 Feyzullah Şahin)
KARŞIYAKA: Haydar - Erdem (Dk. 90 Bilal), Alpay, Alper, Ferdi, Barış (Dk. 74 Şeref), Emre, Cenk Ahmet (Dk. 40 Mehmet) (Dk. 90 İsmail), Enes (Dk. 74 Mustafa), Fatih, Yasin
GOL: Dk. 69 Tolga (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Emre, Berkay (Turgutluspor), Fatih, Alper (Karşıyaka)
TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirve yarışını yakından ilgilendiren 19´uncu hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde Karşıyaka´yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 69´uncu dakikada Tolga attı. Bu sonuçla iç sahada 5´te 5 yapan Turgtluspor 36 puana ulaşırken, 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Karşıyaka 35 puanda kaldı.
10´uncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Taha´nın vuruşunda kaleci Haydar iki hamlede topu kornere çeldi.
11´inci dakikada kornerde gelen topta Karşıyaka ceza sahası karıştı. Mert´in altı pastan vuruşunda Haydar uzanarak golü önledi.
15´inci dakikada soldan Cenk Ahmet´in ortasında boş pozisyonda topla buluşan Enes vurmakta gecikince defans araya girdi.
17´nci dakikada sağ çaprazdan Hakkı İsmet´in kullandığı serbest vuruşta Haydar´ın çeldiği topu yakın mesafeden Tolga auta yolladı.
33´üncü dakikada Cenk Ahmet´in ara pasında ceza sahasına giren Fatih´in karşı karşıya vuruşunda kaleci Zekeriya meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
64´üncü dakikada Karşıyaka´nın kazandığı serbest vuruşta Mehmet ceza sahasına doldurdu, sağ çaprazda Alpay´ın ayak kaydığı top Zekeriya´da kaldı.
68´inci dakikada soldan ceza sahasına giren Tolga´nın şutunda Haydar son anda topu kornere çeldi.
69´uncu dakikada soldan gelen ortaya iyi yükselen Tolga kafayla Haydar´ı avladı: 1-0.
86´ncı dakikada soldan Ferdi kesti, ceza sahasında Şeref´in bıraktığı topa Mehmet sert vurdu, meşin yuvarlak üst direği sıyırdı.
Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Mustafa KÖPRÜLÜ
2024-02-10 16:02:07
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