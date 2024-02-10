Turgutluspor - Karşıyaka: 1-0

TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirve yarışını yakından ilgilendiren 19´uncu hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde Karşıyaka´yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 69´uncu dakikada Tolga attı. Bu sonuçla iç sahada 5´te 5 yapan Turgtluspor 36 puana ulaşırken, 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Karşıyaka 35 puanda kaldı.

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