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        Turgutluspor - Karşıyaka: 1-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:10
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        Turgutluspor - Karşıyaka: 1-0
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        STAT:Turgutlu 7 Eylül

        HAKEMLER: Muhammed Taha Onat, Hakan Dursun, Abdulsamed Yeşilbaş

        TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Mert, Taha (Dk. 46 Mustafa), Emre, Özgür, Recep, Alperen, Veysel (Dk. 90 Mertali), Uğur (Dk. 84 Ozan), Hakkı İsmet (Dk. 65 Berkay), Tolga (Dk. 84 Feyzullah Şahin)

        KARŞIYAKA: Haydar - Erdem (Dk. 90 Bilal), Alpay, Alper, Ferdi, Barış (Dk. 74 Şeref), Emre, Cenk Ahmet (Dk. 40 Mehmet) (Dk. 90 İsmail), Enes (Dk. 74 Mustafa), Fatih, Yasin

        GOL: Dk. 69 Tolga (Turgutluspor)

        SARI KARTLAR: Emre, Berkay (Turgutluspor), Fatih, Alper (Karşıyaka)

        TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta zirve yarışını yakından ilgilendiren 19´uncu hafta mücadelesinde Turgutluspor, evinde Karşıyaka´yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 69´uncu dakikada Tolga attı. Bu sonuçla iç sahada 5´te 5 yapan Turgtluspor 36 puana ulaşırken, 4 haftalık galibiyet serisi sona eren Karşıyaka 35 puanda kaldı.

        10´uncu dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Taha´nın vuruşunda kaleci Haydar iki hamlede topu kornere çeldi.

        11´inci dakikada kornerde gelen topta Karşıyaka ceza sahası karıştı. Mert´in altı pastan vuruşunda Haydar uzanarak golü önledi.

        15´inci dakikada soldan Cenk Ahmet´in ortasında boş pozisyonda topla buluşan Enes vurmakta gecikince defans araya girdi.

        17´nci dakikada sağ çaprazdan Hakkı İsmet´in kullandığı serbest vuruşta Haydar´ın çeldiği topu yakın mesafeden Tolga auta yolladı.

        33´üncü dakikada Cenk Ahmet´in ara pasında ceza sahasına giren Fatih´in karşı karşıya vuruşunda kaleci Zekeriya meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

        İlk yarı 0-0 sona erdi.

        64´üncü dakikada Karşıyaka´nın kazandığı serbest vuruşta Mehmet ceza sahasına doldurdu, sağ çaprazda Alpay´ın ayak kaydığı top Zekeriya´da kaldı.

        68´inci dakikada soldan ceza sahasına giren Tolga´nın şutunda Haydar son anda topu kornere çeldi.

        69´uncu dakikada soldan gelen ortaya iyi yükselen Tolga kafayla Haydar´ı avladı: 1-0.

        86´ncı dakikada soldan Ferdi kesti, ceza sahasında Şeref´in bıraktığı topa Mehmet sert vurdu, meşin yuvarlak üst direği sıyırdı.

        Karşılaşmayı Turgutluspor 1-0 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Mustafa KÖPRÜLÜ

        2024-02-10 16:02:07

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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