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        Turgutlu'da 155 bin makaron ele geçirildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 155 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:22
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        Turgutlu'da 155 bin makaron ele geçirildi
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 155 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine E-96 kara yolundu D.E'nin (32) kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 155 bin bandrolsüz makaron ile 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Ekipler sürücüyü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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