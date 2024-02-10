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        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Salihli'de üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişiden 1'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:31 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:31
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        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Salihli'de üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişiden 1'i cezaevine gönderildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri B.B. (32) ve M.A'nın (28) üst aramasında 350 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 12 sikke, 4 tarihi obje, 2 uyuşturucu hap, 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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