Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Salihli'de üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişiden 1'i cezaevine gönderildi.
Salihli'de üstlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişiden 1'i cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri B.B. (32) ve M.A'nın (28) üst aramasında 350 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 12 sikke, 4 tarihi obje, 2 uyuşturucu hap, 4 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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