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        Somaspor çıkış kovalıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:15
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        Somaspor çıkış kovalıyor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off adaylarından Somaspor yarın deplasmanda İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Erdem Temel'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. 36 puanla 8'inci sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu deplasmanda kazanıp Play-Off yolunda çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Somaspor transferin son gününde Turgutluspor'dan aldığı stoper Yiğit Utku Gök'e 2.5 yıllık resmi imzayı attırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Soma - SOMA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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