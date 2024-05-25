Manisa'da kaçak kazıya 14 gözaltı

Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan 4 iş makinesi, 1 ekskavatör ile ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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