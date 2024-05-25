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        Manisa'da kaçak kazıya 14 gözaltı

         MANİSA'nınAhmetli ilçesinde kaçak kazı yapan 14 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 02:36 Güncelleme: 25.05.2024 - 02:40
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        Manisa'da kaçak kazıya 14 gözaltı
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         MANİSA’nınAhmetli ilçesinde kaçak kazı yapan 14 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalanırken, kazıda kullanılan 4 iş makinesi, 1 ekskavatör ile ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 dedektör ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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