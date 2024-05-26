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        Şehzadeler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 09:15 Güncelleme: 26.05.2024 - 09:15
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        Şehzadeler'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 35 AKP 567 plakalı hafif ticari araç, şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.B. ile araçtaki G.B. ve İ.K. çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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