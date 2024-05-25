Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mustafa D, beraberindeki Özcan B, Mehmet B, Süleyman D. ve Tayfun B. ile yanan otomobildeki anne ve çocukları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Şükrü M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen 45 U 4578 plakalı araç yanmaya başladı. Alev alan otomobildeki Sevilay M. ile çocukları İsmail M. ve Zeynep M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 45 R 2104 plakalı otomobil ile Şükrü M. idaresindeki 45 U 4578 plakalı otomobil, Akhisar-Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

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