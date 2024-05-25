Manisa'da ehliyet sınavında özel düzenekle kopya; kurs sahibi ile 2 kişi tutuklandı

MANİSA’da, ehliyet sınavına giren M.M.’nin (37) üst aramasında üzerindeki kopya düzeneği ile yakalanmasının ardından, kurs sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Organizatör konumunda bulunan sürücü kursu sahibi İ.Ö. (46) ve 2 çalışanı tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Anadolu Lisesi’nde 21 Mayıs günü saat 18.00 ve 19.15’te iki oturum şeklinde yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavlarına, kopya düzeneği ile girileceği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sınav görevlileri koordine kurarak, gerekli tedbirleri aldı ve 18.00’deki oturuma, üzerinde kopya düzeneği ile girmeye çalışan M.M. (37), üzerindeki kopya düzeneği ile yakaladı. M.M. ile irtibatlı olduğu tespit edilen B.T. (24), U.G. (34) ve Ş.A. (25) da okul dışında park edilmiş bir otomobilde yakalandı.