Çarpışan otomobillerden biri alev aldı; 1 ölü, 8 yaralı (2)
ALEVALAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE ÇOCUKLARI KURTULDU, BABA ÖLDÜManisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi.
ALEVALAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE ÇOCUKLARI KURTULDU, BABA ÖLDÜ
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi. Bu arada kazada, ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Kaza sonrası alev alan 45 U 4578 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Maldar (34) hayatını kaybedirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Sevilay Maldar ile çocukları İsmail Maldar ve Zeynep Maldar yaralı olarak kurtuldu. 45 R 2104 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. ile beraberindeki Özcan B., Mehmet B., Süleyman D. ve Tayfun B. de yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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