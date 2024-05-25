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        Çarpışan otomobillerden biri alev aldı; 1 ölü, 8 yaralı (2)

        ALEVALAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE ÇOCUKLARI KURTULDU, BABA ÖLDÜManisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:02
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        Çarpışan otomobillerden biri alev aldı; 1 ölü, 8 yaralı (2)
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        ALEVALAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE ÇOCUKLARI KURTULDU, BABA ÖLDÜ

        Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi. Bu arada kazada, ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Kaza sonrası alev alan 45 U 4578 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Maldar (34) hayatını kaybedirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Sevilay Maldar ile çocukları İsmail Maldar ve Zeynep Maldar yaralı olarak kurtuldu. 45 R 2104 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. ile beraberindeki Özcan B., Mehmet B., Süleyman D. ve Tayfun B. de yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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