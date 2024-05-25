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        Çarpışan otomobillerden biri alev aldı; 1 ölü, 7 yaralı

        MANİSA'da çarpışan iki otomobilden biri alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:35
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        Çarpışan otomobillerden biri alev aldı; 1 ölü, 7 yaralı
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        MANİSA'da çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolu Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri alev alırken, diğeri ise araziye savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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