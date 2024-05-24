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        Salihli'de "Gazze için ateşkes" etkinliği düzenlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:23 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:23
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        Salihli'de "Gazze için ateşkes" etkinliği düzenlendi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Salihli Milli İrade Platformu tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda "Gazze için ateş" etkinliği düzenlendi.

        Platform Sözcüsü Nihat Görücü, Gazze'deki işgale karşı tek ses olabilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        İnsanlığın, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğine dikkati çeken Görücü, "İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor." diye konuştu.

        Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Görücü, uluslararası kuruluşların işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmasını istedi.

        İsrail'e karşı gereken yaptırımların da uygulanmasını talep eden Görücü, "Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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