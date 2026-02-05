Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:17
        Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışması yaptı.


        İdmanın, taktik oyunlarla tamamlandığı kaydedildi.

        Manisa FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Manisa FK, Boluspor ile 8 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

