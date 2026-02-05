Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda ısınma ve pas çalışması yaptı.





İdmanın, taktik oyunlarla tamamlandığı kaydedildi.



Manisa FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Manisa FK, Boluspor ile 8 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

