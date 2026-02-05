Manisa'da İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (TEKNOKENT), AR-GE ve inovasyon ekosistemine katkı sunan firmaları ödüllendirdiği "3. İnovasyon ve Teknoloji Ödülleri" sahiplerine verildi.



MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi Fuayesi'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ve ilgililer katıldı.



Törende, AR-GE projeleri sonucunda elde edilen satış gelirleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda "En İyi Ticarileşme Ödülü", Cyber Me Teknoloji Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.



Program, ödül alan firmaların başarılarının anlatılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

