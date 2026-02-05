Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:40
        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şair Eşref Mahallesi'nde A.Ç. (53) idaresindeki 45 F 2930 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

