Manisa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şair Eşref Mahallesi'nde A.Ç. (53) idaresindeki 45 F 2930 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

