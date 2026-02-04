Manisa'da tamir için sökülen tır lastiğinin yola doğru ilerlemesi güvenlik kamerasında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tamir için sökülen tır lastiğinin hareket ederek yola doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



İlçede oto lastik tamirciliği yapan Sadık Polatlar, iş yerine gelen bir tırın lastiğini sökerek tamir için kenara bıraktı.



Bu sırada başka bir araca bakmak üzere iş yerinin yan tarafına geçen Polatlar'ın bıraktığı tıra ait lastik, kendiliğinden hareket ederek ana yola doğru ilerlemeye başladı.



Geri döndüğünde lastiği yerinde göremeyen Polatlar, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Çevredekiler, yola doğru ilerlediğini fark ettikleri lastiği ana yola ulaşmadan durdurarak tekrar iş yerine getirdi.



Görüntülere ilişkin konuşan Polatlar, 35 yıldır oto lastik tamirciliği yaptığını söyledi.



Olayı güvenlik kamerası görüntüsünü izleyince çözdüğünü belirten Polatlar, "Gece bir müşteri aradı, lastiği patlamıştı. İş yerine geldim. Lastiği tamir için kenara aldım. O sırada başka bir tır geldi. Onun lastiğine hava basmaya gittim. Döndüğümde lastiğin yerinde olmadığını fark ettim. Lastik ana yola doğru gitmiş. Çok şaşırdık." dedi.

