Manisa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. H.İ.D. idaresindeki 35 BDA 404 plakalı otomobil, Subaşı Mahallesi'nde kontrolden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

